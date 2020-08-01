Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - Son Dakika

Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, "Daha iyi tasarlanmış ve sağlam inşa edilmiş bir demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarını aşması için temel çözüm oluşturduğunu düşünüyoruz.

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İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, "Daha iyi tasarlanmış ve sağlam inşa edilmiş bir demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarını aşması için temel çözüm oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yönde de gereken tüm gayreti sarf edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile DSP, BBP, Anavatan ve Yeniden Refah partileri heyetleriyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Aylin Cesur ile Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler hazır bulundu.

Gelecek Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı Seren Yıldız Öztürk ile Parti Yönetim Kurul Üyesi Burçak Başbuğ Erkan yer aldı.

Sezgin, Gelecek Partisi heyetiyle bayramlaşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek, "Parlamenter demokrat sisteme dönüş ama daha iyi tasarlanmış ve daha sağlam inşa edilmiş bir demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarını aşması için temel çözüm oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yönde de gereken tüm gayreti sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, siyasi ve ekonomik zorlukların yanında pandemi süreciyle mücadele ettiğini dile getiren Sezgin, bu dönemin bir an önce aşılması temennisinde bulundu.

Cesur ise İYİ Parti olarak Türkiye'yi sıkıntılı günlerden çıkarmak üzere Genel Başkan Meral Akşener'in liderliğinde yola çıkmış bir parti olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin yaşadığı sorunlara değindi. Cesur, "Her gün kadın cinayetleri işleniyor. İnsanlar çok umutsuz ve yarına karamsar bakıyorlar." diye konuştu.

DEVA Partisi ile bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, Gelecek Partisi ile bayramlaşmanın ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Kurumsal İletişim Başkanı Sanem Oktar ve Halkla İlişkiler Başkanı Ali Rıza Babaoğlan'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

Sezgin, ülkenin hukukun üstünlüğü ve yönetim eksikliği anlamında, ekonomi bakımından kuvvetli şekilde hissedilen zor bir dönemden geçtiğini iddia ederek, bu sıkıntıların aşılması dileğinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin de Türkiye'de bir yönetimsizlik olduğunu savunarak, "Bazı şeyler iyi ve güzel olsun diye düşünülerek ortaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artık işlemez olduğunu hep birlikte görüyoruz." dedi.

Saadet Partisi ile bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ve Bülent Kaya'dan oluşan heyetle bayramlaştı.

Arıkan, bayramlaşma sırasındaki konuşmasında, "Bayram sonrasındaki diyalogların sıklaştırılmasıyla ülkedeki problemlerin konuşularak çözülmesi noktasında ciddi mesafe alacağımız kanaatindeyim. Genel başkanlarımız, liderlerimiz mutlaka bir araya geliyorlar, istişareler ediyorlar. Bizler de sizlerle bu süreçte daha sık bir araya gelebilirsek, sorunlarla alakalı istişarelerde bulunabilirsek memleketimiz için faydalı bir iş yapacağız kanaatindeyim." dedi.

Diğer partilerle bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, DSP genel başkan yardımcıları Hasan Erçelebi ve Onur İste ile Parti Meclisi Üyesi Tuğce Tekce, ANAVATAN Partisi genel başkan yardımcıları Semih Narlı, Cemil Akbulut ile Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Han Durum, Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcıları Doğan Bekin ve Ali Yüksel ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ve Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, GİK Üyesi Kiper Ulusoy ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Ankara Kadın Kolları Başkanı Şube Uncu'dan oluşan heyetle de bayramlaştı.

Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti, Siyaset, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:37

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - Son Dakika

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