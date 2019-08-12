Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti
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Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, MKYK üyeleri Feza Koçak ve Şuay Nilhan Açıkalın'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, MKYK üyeleri Feza Koçak ve Şuay Nilhan Açıkalın'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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