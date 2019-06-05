Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyetinin MHP ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyetinin MHP ziyareti

44 dakika önce

- AK Parti heyetinin MHP ziyareti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında AK Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti.

- AK Parti heyetinin MHP ziyareti
Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında AK Parti heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyetinin MHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:59 Kaynak: AA
Ankara, Mevlüt Karakaya, MHP, AK Parti, Güncel
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