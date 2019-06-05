Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyetinin CHP ziyareti - ANKARA
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Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyetinin CHP ziyareti - ANKARA

37 dakika önce

- AK Parti heyetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyareti ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, CHP Heyeti AK Parti heyetini ağırladı.

- AK Parti heyetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyareti ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, CHP Heyeti AK Parti heyetini ağırladı.
Siyasi partilerde bayramlaşma - AK Parti heyetinin CHP ziyareti - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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