Siyasi partilerde bayramlaşma - Anavatan Partisi heyeti MHP'yi ziyaret etti
55 dakika önce
Kurban Bayramı dolayısıyla Anavatan Partisi (ANAP) Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla Anavatan Partisi (ANAP) Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:03 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti