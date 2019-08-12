Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyeti MHP'yi ziyaret etti
1 saat önce
Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve beraberindekiler, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve beraberindekiler, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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