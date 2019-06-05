Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin AK Parti ziyareti
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- BBP heyetinin AK Parti'ye ziyaretinden görüntüler Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Ziyaretten detaylar ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde,...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:22 Kaynak: AA
- BBP
heyetinin AK Parti
'ye ziyaretinden görüntüler Büyük Birlik Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis
'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşması
Ziyaretten detaylar ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, Genel Merkez
Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız
'dan oluşan heyet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
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