Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin MHP ziyareti
20 dakika önce
- BBP heyetinin MHP ziyareti BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında BBP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:18 Kaynak: AA
- BBP
heyetinin MHP
ziyareti
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis
'in konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
'nın konuşması ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında BBP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
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