Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin MHP ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin MHP ziyareti

20 dakika önce

- BBP heyetinin MHP ziyareti BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında BBP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.

- BBP heyetinin MHP ziyareti
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Siyasi partiler arasında bayramlaşma kapsamında BBP heyeti, MHP'yi ziyaret etti.
Siyasi partilerde bayramlaşma - BBP heyetinin MHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Ahmet Yelis, Mevlüt Karakaya, MHP, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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