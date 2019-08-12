Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

46 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyetinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından karşılanması Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği CHP heyetine ikram etmesi Ziyaretten detaylar ANKARA - CHP...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyetinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından karşılanması
Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği CHP heyetine ikram etmesi
Ziyaretten detaylar ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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