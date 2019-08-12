Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyeti MHP'yi ziyaret etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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