Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin AK Parti ziyareti
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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyetinin gelişi karşılanması Heyetten detaylar Yıldırım Kaya'nın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:35 Kaynak: AA
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
başkanlığındaki CHP heyetinin gelişi karşılanması
Heyetten detaylar
Yıldırım Kaya'nın konuşması AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, Genel Merkez
Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız
'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil
ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
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