Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin AK Parti ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin AK Parti ziyareti

1 saat önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyetinin gelişi karşılanması Heyetten detaylar Yıldırım Kaya'nın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı...

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyetinin gelişi karşılanması
Heyetten detaylar
Yıldırım Kaya'nın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin AK Parti ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Jülide Sarıeroğlu, Yıldırım Kaya, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:47:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin AK Parti ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]