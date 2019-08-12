Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti MHP'yi ziyaret etti (1)
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindekiler, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindekiler, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. (1) Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:21 Kaynak: AA
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