Siyasi partilerde bayramlaşma - DSP heyeti MHP'yi ziyaret etti (2)
1 saat önce
DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindekiler, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve beraberindekiler, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. (2) Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:03 Kaynak: AA
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