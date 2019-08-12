Siyasi partilerde bayramlaşma - HÜDA-PAR ve SP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve beraberindeki heyetin AK Parti'yi ziyareti Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği heyetlere ikram etmesi SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan'ın AK Parti'yi ziyareti Ziyaretten detaylar Jülide...

HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve beraberindeki heyetin AK Parti'yi ziyareti

Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği heyetlere ikram etmesi

SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan'ın AK Parti'yi ziyareti

Ziyaretten detaylar

Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği heyetlere ikram etmesi ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ile Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve beraberindeki HÜDAPAR heyeti ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve beraberindeki SP heyetini parti genel merkezinde ağırladı. Sarıeroğlu, misafir heyete Adana'da kadın üreticiler tarafından üretilen çileği ikram etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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