Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - İYİ Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - İYİ Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti

44 dakika önce

İYİ Parti heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması İYİ Parti heyetine şeker ve çay ikramı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması İYİ Parti heyetinin ayrılması ANKARA - İYİ...

İYİ Parti heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması
İYİ Parti heyetine şeker ve çay ikramı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması
İYİ Parti heyetinin ayrılması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:14 Kaynak: AA
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