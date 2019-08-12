Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti

24 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu başkanlığındaki MHP heyetinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından karşılanması Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği MHP heyetine ikram etmesi Ziyaretten detaylar ANKARA -...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu başkanlığındaki MHP heyetinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu tarafından karşılanması
Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun Pozantı'dan getirilen çileği MHP heyetine ikram etmesi
Ziyaretten detaylar ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan ile Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Muhammet Koçak'dan oluşan MHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:32 Kaynak: AA
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