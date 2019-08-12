Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti
37 dakika önce
Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti(Tür: Ankara)
Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
(Tür: Ankara)
Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı Sahte parayla 17 kurbanlık hayvan alan 2 kişi tutuklandı İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar!