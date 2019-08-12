Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti
1 saat önce
Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti(Tür: Ankara)
Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
(Tür: Ankara)
Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı