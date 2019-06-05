Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin MHP ziyareti
1 saat önce
- SP heyetinin MHP ziyareti Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Saadet...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:38 Kaynak: AA
- SP heyetinin MHP
ziyareti Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın
'ın konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve beraberindeki SP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı
Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü
Van, İranlı turistler için seferber oldu!