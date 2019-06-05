Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin MHP ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin MHP ziyareti

1 saat önce

- SP heyetinin MHP ziyareti Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Saadet...

- SP heyetinin MHP ziyareti
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve beraberindeki SP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin MHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Mevlüt Karakaya, Ramazan Bayramı, Saadet Partisi, MHP, Güncel
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