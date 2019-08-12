Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - SP ve DP heyeti MHP'yi ziyaret etti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - SP ve DP heyeti MHP'yi ziyaret etti

32 dakika önce

SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması DP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Demokrat Parti heyetinin MHP...

Siyasi partilerde bayramlaşma - SP ve DP heyeti MHP'yi ziyaret etti, System.String[]
SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması
DP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Demokrat Parti heyetinin MHP ziyaretinden detaylar
Fotoğraf çekimi ANKARA - Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın ve Hüseyin Hacı Abdullahoğlu ile GİK üyesi Selçuk Aydın'dan oluşan heyet ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:25 Kaynak: AA
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