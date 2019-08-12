Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
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Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri

59 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.

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Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 
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