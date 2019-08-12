Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
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Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00
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