Siyasi partilerden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Destici, mesajında, saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'a, dolayısıyla Türk milletine karşı kahpe saldırılarını şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Önder Aksakal da mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman olduğu gibi can Azerbaycan kardeşliğinin gereğini yapacaktır. Bölgenin huzur ve güvenine yapılmış bu saldırı birçok masum insanı da hedef almıştır. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Fatih Erbakan da mesajında, saldırı sonucu şehit olan Azerbaycan vatandaşları ve askerlerine Allah'tan rahmet dileyerek, Türk milletinin Azerbaycan'ın her anlamda yanında olduğunu bir kez daha ilan ettiğini vurguladı.