Siyasi partilerden MHP'ye bayram ziyareti

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programları kapsamında DSP, AKP, BBP, ANAP, SP, DP ve CHP, MHP'yi ziyaret etti.

Ziyarete gelen partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı. İlk olarak sabahın erken saatlerinde, Uğur Gürel, İbrahim Yumuşak ve Tuğçe Tekçe'den oluşan Demokratik Sol Partili heyet Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ziyarette bulundu.



AK Parti'den MHP'ye bayram ziyareti



MHP'ye ikinci olarak, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Üyesi Sümeyye Bozkurt Çakar'dan oluşan AK Parti'li heyet ziyarette bulundu. Bayramların, küslüklerin ve dargınlıkların unutulduğu günler olduğunu söyleyen İşler, böyle günlere kavuştukları için şükrettiklerini belirtti. Türkiye'nin ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu anlatan İşler, "Böyle bir zamanda, zor bir bölgede bulunuyoruz. Bu zor zamanda ve zor bölgede özellikle çevremiz ateş çemberine dönüştü maalesef, Türkiye'nin ihtiyacı olanda birlik ve beraberlik, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak son seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için bekası için birliktelik söz konusu, seçimleri de atlattık sadece İstanbul'da seçimler tekrar ediliyor. İnşallah o seçimlerde huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, şaibesiz bir seçimle inşallah noktayı koyarak artık seçimler dönemini kapatıp 2023'e kadar Türkiye olarak önümüze bakmamız lazım. Yapacak çok işimiz var. Kaybedecek vaktimiz yok" diye konuştu.



"21'nci yüzyıl Türkiye asrı olacak"



2013'ten itibaren Türkiye'nin çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını ancak hepsinin üstesinden gelindiğini bildiren İşler, "Artık önümüze bakıp 2023 hedeflerini gerçekleştirmemiz lazım. Bunun içinde parlamentonun güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten çalışıyor, kurumlarıyla beraber, el birliğiyle Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar 21'nci yüzyıl Türkiye asrı olacak ve bunu da engelleyemeyecekler. Çünkü bu irade milletimizde var" şeklinde konuştu.



İşler'in söylediklerine katıldıklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı şeyleri hissediyoruz. O sebepten dolayı da özellikle son seçimlerde, hatta 15 Temmuz işgal girişimi o hain saldırıyla birlikte bu söylediğimiz çalışmalar, birlikte, bir arada olma ülkenin geleceği ile ilgili, kaderiyle ilgili birlikte çalışma noktasında bir kararlılık ortaya kondu. Buda güzel bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.



2015 seçimlerinden sonra MHP'ye karşı operasyonların yapıldığını bildiren Karakaya, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü kongreye gitmesi değil bu tamamıyla bir operasyondu. Daha sonraki süreçte, özellikle 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bunun ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Bunun teyidi de ortaya çıkmış oldu. Türkiye, aslında Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçmeyle birlikte yönetsel özellikle kamu yönetimi, idaresi açısından hem de siyasi açıdan önemli bir değişimi gerçekleştirdi, bu çok önemliydi" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin çalışmaya başladığını ancak yapılacak çok şey olduğunu vurgulayan Karakaya, "Tabi Türkiye gündemi o kadar yoğun ki kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyor. Sürekli dış arenaya baktığınızda dış siyaset Londra borsasını geçti artık" şeklinde konuştu.



Yenilenen seçimlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini aktaran Karakaya, "Biz arzu ediyoruz ki Cumhur İttifakı tarafı olarak, Cumhur İttifakı'nın adayı bu işte başarılı olacak umuyor ve bekliyoruz da. Ancak sonuç itibarıyla kararı verecek olan Türk milletinin bizzati kendisidir" ifadelerini aktardı.



"Hem ülkemizin hem de bölgenin bu sıkıntılardan kurtulması lazım"



Karakaya, yapısal sorunların çözüm noktasında fırsat bulunduğunda çözüme ulaşacağını temenni ettiklerini dile getirdi. Karakaya'nın temennilerine katıldığının altını çizen İşler, "Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu görüyoruz ve bunu biz başaracağız Allah nasip ederse, hem kendi ülkemizin hem de bölgenin bu sıkıntılardan kurtulması lazım" diye konuştu.



Osmanlı dönemindeki huzur ve istikrarı destekleyen bir anısını anlatan İşler, güçlü durulması gerektiğini işaret etti.



AK Parti sonrasında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Samet Bağcı ile Ahmet Yelis ve BBP Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal'dan oluşan BBP'li heyet, Anavatan Partisi Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı, ANAP Gençlik Kolları Genel Başkanı Semih Narlı ve ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünal'dan oluşan ANAP'lı heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdul Karaduman ve Saadet Partisi GİK Üyesi Ali İmran Bozdoğan'dan oluşan heyet, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aysal, Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanı Nuran Deniz ve DP Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Cahit Kaauş'tan oluşan heyet MHP'yi ziyaret etti.



Ayrıca, ANAP'lı heyet 19 Mayıs günü Türkiye'deki siyasi parti liderlerinin Bandırma gemisi üzerinde omuz omuza çektirdiği fotoğrafı hediye ettiler.



CHP'den MHP'ye bayram ziyareti



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Eda Yüksel'den oluşan bir heyet Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen siyasi partiler bayramlaşması kapsamında MHP'ye ziyarette bulundu.



Ziyarette Ramazan Bayramı'nın önemine değinen Yıldırım Kaya, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'den dünyaya örnek teşkil edebilecek bir bayram olduğunu söyledi. Bayram namazı esnasında küslerin barıştığını, dargınların birleştiğini anlatan Kaya, siyasilerinde dillerini sevgi diline anlayışlarını adalet anlayışını çevirmeleri gerektiğini vurguladı.



"Şehitlerin olmadığı, annelerin gözyaşı dökmediği bir Türkiye'yi hediye etmek istiyoruz"



Şehitlerin olmadığı, annelerin gözyaşı dökmediği bir Türkiye'yi gelecekte gençlere hediye etmek istediklerinin altını çizen Kaya, "Bunun için elimizden gelen her türlü gayreti siyasiler olarak yapmamız gerekir. Bizim temennimiz, sevgi dilini ve adalet duygusunu bayramdan sonrada devam ettirebilmek, bu konuda MHP'nin de CHP'nin de 82 milyona barış dilini egemen kılacağı anlayışından vazgeçmeyeceğini biliyoruz" diye konuştu.



Sıkıntılı bir süreç geçirildiğini belirten Kaya, "Siyasiler olarak bizi tüm bu durumlar üzüyor. Umarım Kurban Bayramında bu dertlerden şikayet etmez oluruz. 82 milyonun bizim birlik ve beraberliğimize ihtiyacı var. Bizimde onlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



"Sonucun ne olduğu önemsiz, önemli olan geride bir şaibe bırakmadan olması hepimizin temennisi bu"



Bu sözler üzerine Karakaya, "Hepimizin istediği, amacımız gayemiz bu, inşallah bundan sonrası ülkemiz için milletimiz için hayırlı işlerin yapıldığı, iyi şeylerin yapıldığı dönem olur ortam olur. Tabi Türkiye uzun zamandır birazda siyasi açıdan rekabet içerisindeydi. 31 Mart seçimlerinden sonra her şey bitecek derken diğer ilçe, belde bazında yenilenenler oldu ama İstanbul hacmi itibarıyla bakıldığında biraz ikmale kalma gibi bir şey oldu seçimde, inşallah 23 Haziran'da oda sonuçlanacak. Her şeyden önce biz bu seçimin kazasız belasız Türkiye'ye yakışır, Türk demokrasisini güçlendirecek tarzda sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonucun ne olduğu önemsiz. Önemli olan geride bir şaibe bırakmadan olması hepimizin temennisi bu" ifadelerini kaydetti.



Seçimlerden kaynaklı olarak parlamentonun yapısal reformlar üzerinde duramadığını anlatan Karakaya, "Bundan sonrasında inşallah hem sistemi daha etkin, daha verimli kılabilmek hem de bazı kronikleşmiş sorunlarına çözüm olabilme açısından o çalışmalar devam edecek. Parlamento yoğunluğu seçim olmasa da devam edecek" şeklinde konuştu.



Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimin tekrarlanması üzerine 8 oy farkın bin 200 oy farka çıktığının altını çizen Kaya, İstanbul için de temennilerinin aynısı olduğunu söyledi. Mevlüt Karakaya ise esprili bir dille, "Honazlılar İstanbul'a gitmiş, oradan göstereceklermiş kendilerini" şeklinde cevap verdi.



Çubuk'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırı hakkında konuşan Karakaya Türkiye'nin büyük bir felaket atlattığını, olmaması gereken şeylerin yaşandığını anlattı.



Kendisinin de olaylar olduğu esnada orada bulunduğunu söyleyen Karakaya, kargaşa esnasında herkesin bir tarafa dağıldığını o esnada arbedenin yaşandığını aktarırken, Kılıçdaroğlu'nun tutulduğu evden çıkarılması için teşkilatların orada bulunduğunu da söyledi.



Karakaya, CHP'li heyetin ziyareti sonrasında heyetten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini beraber güçlendirmeyi istediğini kaydetti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

