Siyasi partilerden ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi
57 dakika önce
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52
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