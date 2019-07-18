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Siyasi partilerden ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

57 dakika önce

TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.

Siyasi partilerden ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi , System.String[]
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.
Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 
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