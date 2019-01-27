Son Dakika Haberleri: Siyasi Partilerin, 31 Mart'ta Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy...

Siyasi Partilerin, 31 Mart'ta Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy...

44 dakika önce

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

Siyasi Partilerin, 31 Mart'ta Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy..., System.String[]
Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: AA

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