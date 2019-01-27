Siyasi Partilerin, 31 Mart'ta Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy...
44 dakika önce
Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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