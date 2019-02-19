Son Dakika Haberleri: Siyasi Partilerin Adayları Belirlendi

Siyasi Partilerin Adayları Belirlendi

1 saat önce

Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.

Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:06 Kaynak: İHA

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