Siyasi Partilerin Adayları Belirlendi
1 saat önce
Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.
Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:06 Kaynak: İHA
Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi