Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı - Son Dakika

Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı

Siyasi partilerin genel başkanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü Trabzon'daki hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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