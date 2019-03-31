Son Dakika Haberleri: Siyasi Partilerin İl Başkanları da Oylarını Kullandı

Siyasi Partilerin İl Başkanları da Oylarını Kullandı

51 dakika önce

Manisa'da siyasi partilerin il başkanları da yerel seçimlerde adaylarını desteklemek üzere sandık başına gitti.

Siyasi Partilerin İl Başkanları da Oylarını Kullandı, System.String[]
Manisa'da siyasi partilerin il başkanları da yerel seçimlerde adaylarını desteklemek üzere sandık başına gitti.

Manisa'da AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin il başkanları da sandık başına giderek yerel seçimler için oylarını kullandı.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli oyunu eşi İlkşen Mersinli ile birlikte TOKİ 2 İlkokulunda 1151 nolu sandıkta, MHP İl Başkanı Ömer Baysal 23 Nisan İlkokulunda 1136 nolu sandıkta, CHP İl Başkanı Semih Balaban oyunu eşi Serap Balaban ile birlikte 23 Nisan İlkokulunda 1141 nolu sandıkta, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz da oyunu eşi Alya Deniz Eryılmaz ile birlikte 23 Nisan İlkokulunda 1140 nolu sandıkta kullandı.

Oylarını kullanan başkanlar sonuçların Manisa ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

AK Parti, Manisa, Politika
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