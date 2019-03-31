Siyasi Partilerin İl Başkanları da Oylarını Kullandı
51 dakika önce
Manisa'da siyasi partilerin il başkanları da yerel seçimlerde adaylarını desteklemek üzere sandık başına gitti.
Manisa
'da siyasi partilerin il başkanları da yerel seçimlerde adaylarını desteklemek üzere sandık başına gitti.
Manisa'da AK Parti
, CHP
, MHP
ve İYİ Parti
'nin il başkanları da sandık başına giderek yerel seçimler için oylarını kullandı.
AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli
oyunu eşi İlkşen Mersinli ile birlikte TOKİ 2 İlkokulunda 1151 nolu sandıkta, MHP İl Başkanı Ömer Baysal 23 Nisan
İlkokulunda 1136 nolu sandıkta, CHP İl Başkanı Semih Balaban
oyunu eşi Serap Balaban ile birlikte 23 Nisan İlkokulunda 1141 nolu sandıkta, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz
da oyunu eşi Alya Deniz Eryılmaz ile birlikte 23 Nisan İlkokulunda 1140 nolu sandıkta kullandı.
Oylarını kullanan başkanlar sonuçların Manisa ve Türkiye
'ye hayırlar getirmesini temenni etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
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