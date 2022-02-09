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Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama - Son Dakika

Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama

09.02.2022 15:51

Atatürk Anıtı önünde toplanan il başkanları ve belediye başkanlarının fotoğraf çekimi İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un konuşması MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın konuşması CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in konuşması AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması...

Atatürk Anıtı önünde toplanan il başkanları ve belediye başkanlarının fotoğraf çekimi

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un konuşması

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın konuşması

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in konuşması

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun konuşması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması SAMSUN - AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanı ve belediye başkanlarının katılımıyla Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama
Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama
Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama

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Abdullah Karapıçak, Atatürk Anıtı, Hasan Aksoy, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi partilerin il başkanlarından Atatürk Anıtı önünde açıklama - Son Dakika
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