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Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

25.09.2021 11:18
Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Anayasa Mahkemesinin 18 siyasi partinin 2017-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin 18 siyasi partinin 2017-2019 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Saadet Partisi'nin 2017-2018, Demokratik Sol Parti'nin 2017, Türkiye Komünist Hareketi Partisi'nin 2017-2019, Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi'nin 2019, Hak ve Eşitlik Partisi'nin 2018-2019, Halkın Yükselişi Partisi'nin 2018, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2017, Vatan Partisi'nin 2017-2018, Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin 2017-2018, Ulusal Parti'nin 2018, Sağduyu Partisi'nin 2018-2019, Kürdistan Özgürlük Partisi'nin 2018, İşçi Demokrasisi Partisi'nin 2018, Hak ve Adalet Partisi'nin 2018, İlk Parti'nin 2018, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi'nin 2018, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2018 ve Yurt Partisi'nin 2018-2019 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Kürdistan Özgürlük Partisi, SAĞDUYU PARTİSİ, Anayasa, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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