Son Dakika Haberleri: Siyasi Partilerin Temsilcilerinden Ses ve Çevre Kirliliğine Karşı Mutabakat

Siyasi Partilerin Temsilcilerinden Ses ve Çevre Kirliliğine Karşı Mutabakat

35 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, siyasi temsilcilerle 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde bir araya geldi.

Siyasi Partilerin Temsilcilerinden Ses ve Çevre Kirliliğine Karşı Mutabakat, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, siyasi temsilcilerle 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde bir araya geldi.

Siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerin kampanya sürecinde ses ve çevre kirliliğine karşı mutabakat sağladı. Siyasi parti temsilcilerini makamında kabul eden Vali Akın, seçim güvenliğine yönelik alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin huzur ve güven ortamında geçmesi için siyasi parti yöneticilerinin üzerine düşen görevleri iyi bir şekilde yerine getireceklerine inandığını belirten Vali İbrahim Akın, "Seçimlerde alınan tedbirler ile vatandaşlarımızın bu konuya göstereceği hassasiyet seçimin demokratik olgunluğa erişmiş olan Kırşehir'de güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevleri başında olacaklardır. Bizlere düşen temel görev, seçmenin sandığa güvenli bir şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanmasıdır" dedi.

Siyasi partilerin temsilcilerinin görüşlerini beyan ettiği toplantı fikir alışverişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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