Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi - Son Dakika

Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi

19.12.2020 17:55

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki yerel siyasetçiler, Hakkari'de mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür için başlatılan kampanyaya destek amaçlı bir video hazırladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki yerel siyasetçiler, Hakkari'de mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür için başlatılan kampanyaya destek amaçlı bir video hazırladı.

Geçtiğimiz haftalarda gazi Tarık Cür için kız isteme merasimi gerçekleşmiş, akabinde ilçede gazinin düğününün yapılması için bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti ilçe başkanları, vatandaşlardan Gazi Tarık Cür'ün evlenmesi için başlatılan kampanyaya destek istedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde ay yıldızlı bayrağımız önünde çekimi gerçekleştirilen, birlik ve beraberlik mesajı veren video ile kahraman gazi Tarık Cür'ün yuvasını hep birlikte kurmak için vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

"Biz birlikte güzeliz"

Hazırlanan videoda her bir siyasi, bir kelime söyledi. Videoda, "Güzel memleketimin güzel insanları. Tarih, Türk milleti olarak birlikte hareket ettiğimizde nice zorluklara göğüs gerdiğimiz, nice güzellikleri ortaya koyduğumuz olaylarla dolu. Güzel ilçemiz Kapaklı'da birlik ve beraberlik örneği sergileyerek kahraman gazimiz Tarık Cür'ü evinin önünde coşku ile nasıl karşıladıysak aynı dayanışma ve kardeşlik ruhuyla karakteri ve kişiliğiyle tüm Kapaklı halkının takdirini, saygısını ve sevgisini kazanan Tarık kardeşimizin yuvasını hep birlikte inşa ediyoruz. Beraberliğimizin tüm Türkiye ve dünyaya örnek olması dileğiyle siz değerli vatandaşlarımızı Kapaklı Belediyesi'nin başlatmış olduğu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma bizim mayamızda var. Biz birlikte güzeliz" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi
Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi

Kapaklı, Hakkari, Video, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siyasiler gaziye yardım için bir araya geldi - Son Dakika


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