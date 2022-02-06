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Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9) - Son Dakika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9)

06.02.2022 00:10
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9)

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed, Kovid- 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed, Kovid- 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şeyh Temim'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Erdoğan, teşekkürlerini iletti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıymetli kardeşim Emir Şeyh Temim, geçmiş olsun dilekleriniz için eşimle birlikte sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde Katar halkına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz."PERİNÇEK'TEN MESAJVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğimizi sunuyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz. Saygılarımızla. Şule ve Doğu Perinçek" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Perinçek'e cevaben, "Geçmiş olsun temennileriniz için Şule Hanım ile sizlere, eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum Doğu Bey" paylaşımında bulundu.

Haber: ANKARA,


Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9)
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9)
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (9) - Son Dakika


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