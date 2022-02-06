CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza iletmiş oldukları geçmiş olsun mesajlarından dolayı eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Haber: ANKARA,