CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:"Ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza iletmiş oldukları geçmiş olsun mesajlarından dolayı eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10) - Son Dakika