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Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10) - Son Dakika

Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10)

06.02.2022 00:58
Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10)

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüse yakalanmasıyla ilgili, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Ülkemizin dört bir yanında görev yapan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza iletmiş oldukları geçmiş olsun mesajlarından dolayı eşim Emine Hanım ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Haber: ANKARA,


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (10) - Son Dakika


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