Siyasilerden Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne kutlama - Son Dakika

Gaziantepli bazı siyasiler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün Antep halkının boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsü olduğunu bildirdi.

Fransızlar tarafından işgale uğrayan halkın, düşmanın zulmü karşısında bayrak şehidi Şahinbey'in "Fransızlar Antep'i esir edecekler öyle mi?" diyerek silahı omzuna atarak, etrafına topladığı Antepli yiğitlerle Kilis yolunu kapattığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"25 Aralık tarihi; bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için cephanesiz bir şekilde 10 ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin yıldönümüdür. 25 Aralık, Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Şehirdeki Fransız birliklerine erzak konvoyunun gelmesini engellemek için, 'Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye haykırarak direnen Antepliler, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan, 'Ölürsem şehit, kalırsam Gazi olurum' inancıyla Antep'i düşman işgalinden kurtarmışlardır. Atalarımız, vatan söz konusu olduğunda gözünü karartarak, zorluklar içerisinde mücadele verdiler. O kahraman yiğitlerin torunları 15 Temmuz'da yeni bir destan daha yazdı. Milletimiz yine kendi imkanlarıyla 2. Kurtuluş Savaşı'nı yazdı."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise 25 Aralık tarihinin bir milletin küllerinden doğuşu, canla başla düşmana karşı verilen eşsiz mücadelenin zafer günü olduğunu ifade etti.

Kurtuluş mücadelesinde şehit düşenlere rahmet dileyen Bakbak, şöyle devam etti:

"Gazilik unvanına mazhar olan bu şehir; kardeşliği, birliği, üretimi, sanayisi, ekonomisi, tarihi ve kültürüyle örnek bir şehirdir. Mücadele gücünü ekonomik hayata yansıtan Gaziantep, bugün üretimde ve sanayileşmede bu ülkeye katma değer yaratan, örnek teşkil eden bir şehirdir. Kurtuluşumuzun 100. yılına yaklaşırken atalarımızın mirası Gaziantep'i ekonomiden eğitime, sağlıktan kültüre, spordan sanata her alanda zirveye taşımak için gayret ediyoruz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de, gazi şehrin kahraman evlatlarının bir asır önceki zorlu koşullarda ortaya koyduğu destansı mücadelenin tarihe altın harflerle geçtiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı sırasında ülkenin en zorlu günlerinde Anteplilerin dışarıdan hiçbir şekilde yardım alamayarak düşmanla mücadele verdiğini aktaran Uzer, "Gazi şehir, yokluk ve çaresizlik içinde verdiği mücadelenin neticesinde 6 bin 317 şehit vererek bu destanı yazdı. Ne mutlu bizlere ki böylesine kahraman bir halkın evlatlarıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar' sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü Gaziantepliler o zorlu şartlarda gösterdikleri kahramanlık destanı ile tüm dünyaya olduğu gibi işgal ve saldırılar altındaki Anadolu'nun diğer bölgelerine de örnek oldular. Bir asır önce olduğu gibi bugün de hedeflerinde yine biz varız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da "mesele vatansa gerisi teferruattır" diyerek, iman ve inançla destan yazan Gaziantep Savunmasının milli mücadeleye ve hürriyet aşığı olan millete emsal olduğunu bildirdi.

Yaptıkları savunmayla tarihin şanlı sayfalarındaki yerlerini alan Gazianteplilerin, bağımsızlığımızın sembolü bayrağı gökyüzünde özgürce dalgalandırdığına işaret eden Kirazoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazianteplilerin milli mücadelede gösterdikleri kahramanlığı unutmamış ve 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e layık olduğu "Gazi" unvanını vermiştir. Aynı şekilde 7 Şubat 2008 tarihinde çıkardığı 5734 sayılı kanunla verdiği İstiklal Madalyası, tarihe geçen bu destansı mücadelenin kahramanlarına karşı saygı ve şükran duygularımızın ebedi ifadesidir. Bu kahraman şehrin bir evladı olarak Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98 inci yıldönümünü kutluyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ise mesajında, "Gaziantep insanı, yüreği ve cesareti ile öyle bir ruha sahiptir ki; memleketini, namusunu, hürriyetini korumak için, düşmana karşı o günün şartlarına, olumsuzluklarına ve imkansızlıklarına rağmen göğsünü kurşunlara, süngülere siper ederek, silahsız ve cephanesiz bir şekilde on dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadele ile vatanına göz diken hainleri def etmiştir." ifadelerini kullandı.