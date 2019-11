Siyasilerden okul ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okul ziyareti gerçekleştirdi.



Çocukların daha fazla kitap okumalarını teşvik edecek bir projenin hayata geçtiği, temizliği ve okul içi düzeniyle örnek gösterilen Sütlüce Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu ile Sütlüce İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret eden siyasiler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler.



Okul girişinde mahalle sakinleri, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılanan Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, derslikleri ziyaret ederek kitap okuma noktasında büyük gayret gösteren öğrencilerle sohbet ettiler.



Okul Yönetimi ve Okul Aile Birliği tarafından başlatılıp, Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kent Konseyinin destekleriyle başlatılan projeyle öğrenciler ders saatleri içerisinde ayrılan bir saatlik zaman diliminde kütüphaneye giderek kitap okurken, ayda bir kez de hazırladıkları bir konuyu ders sırasında arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kent Konseyine kitap desteğinden dolayı teşekkürlerini sunan Okul Müdürü Mustafa Engin Cömert, "Kütüphaneyi müze olarak kullanmıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Kent Konseyinin destekleriyle oluşturduğumuz kütüphaneyi çok aktif değerlendiriyoruz. Her gün okuma saatinde dönüşümlü olarak bir sınıfımızı kütüphaneye getirerek çocuklarımızın burada kitap okumalarını sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlamak adına ayda bir kez kendi hazırladıkları bir konuyu sınıfta arkadaşlarına anlatmalarına imkan tanıyoruz. Uygulamalarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Gelişen ve ilerleyen toplumların temelinde bilgi ve eğitimin olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hoşgörü, sevgi ve saygının yanı sıra güler yüzlü ve misafirperver insanlarımızın huzur içerisinde yaşadığı Sütlüce mahallemizi Sayın Milletvekilimizle birlikte ziyaret ederek hem burada yaptığımız hizmetleri inceledik hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Okulumuz gerek temizliği gerekse de iç mekanlarının düzenliği ve okul içerisine galoşlarla girilmesiyle farkındalık oluşturmaktadır. İçeriye girerken okula değil de sanki hastane veya laboratuvara girdiğimizi zannettik. Böylesine nezih ve kaliteli bir hizmet anlayışını ortaya koyan müdürümüz başta olmak üzere okul aile birliğine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın erken yaşlarda düzenli ve tertipli olmalarını teşvik edecek bu tür uygulamaları takdirle karşılıyoruz. Farkındalık oluşturan uygulamaların okul içerisinde oluşturduğu sinerjiyle çocuklarımızın derslerine olan ilgisinin artması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Özellikle de ders programlarının bir veya iki saatinin okuma dönemi olarak ayrılması, çocuklarımızın okudukları kitapları ders ortamında anlatmaları takdire şayandır. Müdürümüzün, mahalle sakinlerinin ve öğretmenlerimizin bir bütün halinde hareket edip, çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlayacak çok güzel bir projede paydaş olması hepimizi mutlu etmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta okulumuzun kütüphanesine istenilen kitapları gönderdik. Çocuklarımız bu uygulamalarla daha fazla kitap okuyorlar ve de okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşarak öz güvenleri artıyor, harika bir uygulama tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için ne kadar hizmet yapsak, yatırım yapsak ve proje üretsek azdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime çok büyük yatırımlar yapıyoruz, gelecek nesillerimizi bilgiyle donatmak, her yaştan vatandaşımızın daha fazla kitap okuması içinde yeni dönemde yatırımlarımızın ve projelerimizin sayısını artıracağız. Unutmayalım ki; her şeyin başı eğitim ve bilgidir. Eğitimsiz bir toplumun geleceği karanlıktır. İlçemizin tüm bölgelerindeki okulların çevre düzenlemeleri, yollarının yapımı ve okul içerisindeki eksikliklerin giderilmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bundan sonra da gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Toplumlar ne kadar bilinçli olursa, okuma oranı ne kadar yüksek olursa o denli büyür, gelişir ve geleceğe umutla bakar. Çalışkan, özverili, gayretli, tarihine ve medeniyetine bağlı toplumların önü her zaman açıktır. Bu arada hepimizin yetişmesinde, hayatı tanımamızda çok büyük emekleri olan, her devrin akil insanı ve yol göstericisi konumundaki öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü bir kez daha tebrik ediyorum. Çocuklarımıza da ders hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Projeyi milli eğitim bakanımızla paylaşacağım"



Sütlüce Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu ile Sütlüce İlkokulu-Ortaokulu çocukların daha fazla kitap okumaları için başlatılan projeyi Milli Eğitim Bakanına ulaştıracağını ı ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Kıt imkanlarla çok işlerin başarılabileceğini ortaya koyan okulumuzun müdürü başta olmak üzere idarecilerini, öğretmenlerini, her açıdan örneklik teşkil edecek projenin hayata geçmesinde destek veren Yeşilyurt Belediyesine, Malatya Kent Konseyine, okul aile birliğine ve mahalle sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir öğrencimizin bir yıl içerisinde yaklaşık 250 kitap okumasını sağlayacak zaman diliminin ayrılması her açıdan takdir edilecek bir olaydır. Kırsal bölgelerimizde yer alan bölgelerimizde bu denli örnek projelerin hayata geçmesi bizi ayrıca sevindirmiştir. Okulumuzdaki bu projelerin diğer okullarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim seviyelerinin üst seviyeye çıkmasını sağlayacak bu tür projelerin yaygınlaşması adına elimizden geleni yapacağız. Milli Eğitim Bakanımızla da bu projeyi paylaşacağım, ülke çapında bu projenin değerlendirmesi için de Sayın Bakanımızdan talep edeceğiz. Bütün öğretmenlerimizin de ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA