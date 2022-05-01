Siyasilerden Trabzonspor'a Tebrik Mesajları - Son Dakika
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Siyasilerden Trabzonspor'a Tebrik Mesajları

01.05.2022 00:32
Siyasilerden Trabzonspor'a Tebrik Mesajları

Siyasi parti genel başkanları 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’u tebrik etti.

Siyasi parti genel başkanları 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. Siyasilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kutlama mesajları şöyle:

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: "Sezon boyunca sergilediği başarılı performansını Süper Lig şampiyonluğu ile taçlandıran Trabzonspor'un teknik ekibini, futbolcularını ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum. Trabzon'a yakışır şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmamasını da özellikle rica ediyorum."

GÜLTEKİN UYSAL: "Bu akşam oynanan maçla Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'u, oyuncuları ve teknik heyeti olmak üzere tüm Trabzonspor camiası ve taraftarını tebrik ediyorum."

AHMET DAVUTOĞLU: "38 yıl sonra mutlu sona ulaşarak 7. şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor'u kutluyorum. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini, Abdullah hoca ve ekibini, futbolcuları ve bordo maviye gönül veren taraftarları tebrik ediyorum. Trabzonspor'a şampiyonlar liginde başarılar diliyorum."

ALİ BABACAN: "Tebrikler şampiyon Trabzonspor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bordo mavili formayı terleten futbolcuları ve takımlarını daima tutkuyla destekleyen Trabzonspor taraftarını kutluyorum."

MANSUR YAVAŞ: "Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'u kutluyorum. Trabzonspor oyuncularını, teknik ekibini, taraftarını ve yönetimini tebrik ediyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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