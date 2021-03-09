Siyasilerden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu sanatçı Rasim Öztekin'in yaşamını yitirmesinin ardından siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığımı mesajında, "Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi..." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun usta ismi, kıymetli sanatçımız Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Dümbüllü'nün kavuğu atasız kaldı. Türk tiyatrosuna, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" mesajlarına yer verdi.

Gençlik Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi #RasimÖztekin'e Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Sanat hayatımızın üstadlarından Rasim Öztekin'e rahmet diliyoruz. Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk oldu. Artık kalplerimizde bir aile ferdi gibi yaşayacak" mesajını paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rasim Öztekin'in vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Türk sinema ve tiyatrosunun üstadlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

(Mehmet Kalay/İHA)