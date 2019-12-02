Son Dakika › Güncel › Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma - Son Dakika
Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma
6 saat önce
ÇORUM'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı. Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Yeni kardeş geç konuşmaya sebep oluyor! Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür