Siyasileri bir araya getiren düğün - Son Dakika

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'ün kızı dünya evine girerken, düğünde siyasiler bir araya geldi.

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Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi

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