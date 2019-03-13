Siyasilerin Ayrıştırıcı Diline Prim Vermeyin"

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Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir

Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani