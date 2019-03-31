Siyasilerin sandık sonuçları
2 saat önce
Başkentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli olmaya başladı.
Başkentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli olmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:24
Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
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