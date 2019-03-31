Son Dakika Haberleri: Siyasilerin sandık sonuçları

Siyasilerin sandık sonuçları

2 saat önce

Başkentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli olmaya başladı.

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Başkentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli olmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:24 

Ekonomi
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