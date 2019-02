Siyer-i Nebi Yarışması"Na Başvurular Başladı

Anadolu Gençlik Derneği'nce (AGD) her yıl düzenlenen "Ortaokullararası Siyer-i Nebi Yarışması"na başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenecek Ortaokullar Arası Siyer-i Nebi Yarışması için AGD Başakşehir Şube Başkanlığı hazırlıklarını sürdürüyor.



"Her genç yetiştirilmeyi bekleyen bir çiçektir" sloganıyla düzenlenecek yarışma için ilçedeki ortaokulları gezen AGD Başakşehir Teşkilatı, öğrencilere sınav hakkında bilgi verdi.



Dereceye giren öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği yarışmaya, 24 Mart'a kadar başvurulabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AGD Başakşehir Şube Başkanı Ömer Faruk Akyüzlü, geleceğin teminatı olan gençlere Hazreti Peygamber'in hayatını öğretmek istediklerini ifade etti.



Ahlaklı nesiller için güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamber'in hayatını öğretmenin şart olduğunu vurgulayan Akyüzlü, "Ben her ortaokullu kardeşimin sınava girmesini isterim. Sınav soruları 'En Sevgili Hz. Muhammed kitabından hazırlanacak. Sınava katılmak isteyen ortaokullu kardeşlerimiz 'efendimizinizinde.com' sitesinden başvurularını yapabilecek." ifadelerini kullandı.



Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek



Akyüzlü, sınavın 20 Nisan'da yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:



"5 Mart'tan itibaren de soruların sorulacağı 'En Sevgili Hz. Muhammed kitabını dağıtmaya başlayacağız. AGD olarak tüm Türkiye genelinde düzenlenecek olan Siyer-i Nebi yarışmasında öğrencilerin başarıları Türkiye geneli ve ilçeler özelinde değerlendirilecek. Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere belli miktarda para ödülleri verilecek. AGD Başakşehir Şube Başkanlığı olarak biz de ilçemizde dereceye giren öğrencilere drone ve altın hediye edeceğiz."

