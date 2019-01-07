Siyer-i Nebi Yarışması Sonuçları Belli Oldu

EDİRNE (AA) – Anadolu Gençlik Derneği
'nin düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Anadolu Gençlik Derneği'nden yapılan açıklama göre, "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" adlı Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreni, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Ödül töreninde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, "Siyer-i Nebi yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimizi (sav) daha da yakından tanıma fırsatı buldular." dedi
Düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren Ceylin Balaban
, Tamer Koç
, Duygu Akan, Nisanur Sidim ve Mustafa Kerem Ertem
'e ödülleri takdim edildi.