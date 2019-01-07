Son Dakika Haberleri: Siyer-i Nebi Yarışması Sonuçları Belli Oldu

Siyer-i Nebi Yarışması Sonuçları Belli Oldu

1 saat önce

EDİRNE (AA) – Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Siyer-i Nebi Yarışması Sonuçları Belli Oldu, System.String[]
EDİRNE (AA) – Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Anadolu Gençlik Derneği'nden yapılan açıklama göre, "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" adlı Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreni, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, "Siyer-i Nebi yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimizi (sav) daha da yakından tanıma fırsatı buldular." dedi

Düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren Ceylin Balaban, Tamer Koç, Duygu Akan, Nisanur Sidim ve Mustafa Kerem Ertem'e ödülleri takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Edirne, Güncel
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