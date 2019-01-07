Siyer-i Nebi Yarışmasının Ödülleri Sahiplerini Buldu

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşen törende, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ceylin Balaban birinci olarak bin lira para ödülü kazandı. Keşan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesinden Tamer Koç ikinci olarak 250 lira, Uzunköprü Hüseyin Çorum Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinden Duygun Akan da yarışmada üçüncü olarak 500 lira para ödülü kazandı.



Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Abdülhamit İriş, kaybedeni olmayan bu yarışmaya katılan genç öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, "Siyer-i Nebi yarışması vesilesiyle binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimizi daha yakından tanıma fırsatı buldular" dedi. - EDİRNE

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