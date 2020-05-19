Siyer yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Türkiye genelinde düzenlenen umre ödüllü Siyer yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.



Peygamber Sevdalıları tarafından gerçekleştirilen yarışmaya Malatya'dan katılan ve farklı kategorilerde derece yapan 27 kişiye ödülleri teslim edildi. Vakfın Malatya Temsilcisi Harun Şahin, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ödül töreni düzenlemediklerini bu nedenle ödülleri evlere götürerek teslim ettiklerini söyledi.



Yarışmada birinci kategoride 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan 11 yaşındaki Elif Baykara'nın Türkiye 32'ncisi olduğunu ifade eden Şahin, "Birinciye çeyrek altın, dereceye giren diğer katılımcılara ise tablet, flaş bellek, sırt çantası, kol saati, kitap seti futbol topu, ses topu, satranç takımı ve eşarp gibi hediyeler kazandılar. Yarışmada iyi puan alan ama dereceye giremeyen 12 katılımcıya ise moral ödülü olarak Kur'an-ı Kerim ve siyer kitabı hediye ettik" dedi.



Siyer yarışmasının kaybedeninin olmadığını ifade eden Şahin, "Her sene Türkiye geneli düzenlenen Siyer yarışması bu sene 2 Şubat 2020 tarihinde yapıldı. Malatya'da yarışmaya yüzlerce kişi katılım sağladı. Sınavda 27 katılımcı dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Geçen yıllarda dereceye girenler için ödül töreni düzenleyerek hediyelerini takdim ediyorduk ama malum Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ödülleri evlerinde takdim ettik. Malatya'da toplam 39 kişiye ödül verildi. Yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik ediyorum, hayatlarının kalan kısmında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA