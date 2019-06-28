Son Dakika Haberleri: "Siyez" buğdayı hasada hazırlanıyor
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"Siyez" buğdayı hasada hazırlanıyor

29 dakika önce

Kocasinan Belediyesinin, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte ata yadigarı siyez buğday üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje meyvelerini vermeye başladı.

Kocasinan Belediyesinin, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte ata yadigarı siyez buğday üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje meyvelerini vermeye başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, siyez buğday üretimi hem bölgeye hem de çiftçiye katkı sağlıyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje ile ilgili şunları kaydetti:
"Kocasinan'da tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda bölgesel kalkınmaya dönüşecek bir politika oluşturduk. Bu kapsamda bünyemizde faaliyet gösteren KAYÇEV aracılığıyla yenilikçi belediye olarak yapmış olduğumuz uygulamayla ata yadigarını geleceğe aktaracağız. Geçmişi bin yıl öncesine dayanan ve genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayı, hem bölge çitçimizin gelirini artıracak hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olacaktır. Tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlatmış olduğumuz yenilikçi tarım anlayışını Projemiz sayesinde yeni mahsul ürünleri çiftçilerimize dağıtacağız. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model olmuştur. Bütün gayretimiz, şehrin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır."
Projeyle siyez buğday üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:41 Kaynak: AA
Kocasinan, Güncel
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