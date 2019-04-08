Son Dakika Haberleri: Siyez Bulgurlu Mercimek Salatası Tarifi | Refika ile Diyetteyiz

Siyez Bulgurlu Mercimek Salatası Tarifi | Refika ile Diyetteyiz

58 dakika önce

Diyet yemek tarifleri serimize devam ediyoruz.

Diyet yemek tarifleri serimize devam ediyoruz. Bu sefer memleketimizin nadide güzelliklerinden biri olan siyez bulguru ile mercimekli sebzeli çok güzel bir salata yaptık. Afiyetle

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:02 Kaynak: Youtube

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