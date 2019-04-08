Siyez Bulgurlu Mercimek Salatası Tarifi | Refika ile Diyetteyiz

Diyet yemek tarifleri serimize devam ediyoruz.

Diyet yemek tarifleri serimize devam ediyoruz. Bu sefer memleketimizin nadide güzelliklerinden biri olan siyez bulguru ile mercimekli sebzeli çok güzel bir salata yaptık. Afiyetle

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