Siyez Bulgurlu Mercimek Salatası Tarifi | Refika ile Diyetteyiz
58 dakika önce
Diyet yemek tarifleri serimize devam ediyoruz.
Diyet yemek tarifleri serimize devam ediyoruz. Bu sefer memleketimizin nadide güzelliklerinden biri olan siyez bulguru ile mercimekli sebzeli çok güzel bir salata yaptık. Afiyetle
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:02 Kaynak: Youtube
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