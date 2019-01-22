Siyez Unlu Poğaça Tarifi | Yemek Tarifleri
24 dakika önce
Siyez unlu poğaça tarifi, yemek tarifleri! Herkes tarafından çok faydalı olduğu söylenen siyez unu poğaça tarifi ile birleşince ortaya çok lezzetli bir tarif çıktı.
Siyez unlu poğaça tarifi, yemek tarifleri! Herkes tarafından çok faydalı olduğu söylenen siyez unu poğaça tarifi ile birleşince ortaya çok lezzetli bir tarif çıktı. Dışı çıtır çıtır ve ağızda eriyen siyez unlu poğaça nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:09 Kaynak: Youtube
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