Siyonizm karşıtı Haham Elhanan Beck: İsrail şeytanın taraftarıdır

İsrail'in katlettiği Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Yahudi kanaat önderi Haham Elhanan Beck, "İsrail ve onu destekleyenler şeytanın taraftarıdırlar. Bu bir din savaşı değil." diyerek bir kez daha desteğini gösterdi.

"KONUNUN DİNLE İLGİSİNİN OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

2021'de verdiği röportajda Elhanan Beck, "Annem bana anlatırdı, Filistinli komşularımızla iyi bir ilişki içinde yaşadığımızı anlatırdı, çocuklara bakardık. Yahudi bayramlarında çocukları Müslüman komşulara, İslami günlerdeyse Yahudi komşulara götürüyorlar. Sorun yoktu. Dinle ilgili sorun yok ortada, sorun işgalle ilgili. İnsanların katledilmesi ve toprakların çalınması sorun tamamen bundan ibaret. Filistinliler Yahudilerden nefret etmiyor. Onlar işgalcilerden nefret ediyor. Problem olan şeyin dinle ilgili olmadığını bilmemiz gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

"SİYONİZME KARŞITI HAHAMLAR OLARAK SİZİN YANINIZDAYIZ"

7 Ekim'den bu yana tekrardan baş gösteren İsrail zulmüne Haham Elhanan Beck direnmeye ve Filistin'in yanında olmaya devam ediyor. Son katıldığı gösteride açıklama yapan Beck, "Gazze halkına sesleniyorum, biz dünyadaki Siyonizm karşıtı bütün Hahamlar sizin yanınızdayız. Bütün dünya halkları sizin yanınızda. Sizin için ağlıyoruz. Siyonist İsrail'in bizim kitabımızı kullanarak yaptığı katliamların dinle bir alakası yok. İsrail ve onu destekleyenler şeytanın taraftarıdırlar. Bu bir din savaşı değil" diye açıklamada bulundu.